Экс-глава Нацбанка: Сбережения белорусов могут заблокировать 15 23.02.2022, 11:26

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Ситуация со вкладами близка к критической.

Государство может пойти на административные шаги в ущерб интересам населения.

Российский рубль потянул за собой вниз белорусский. Это случилось после того, как Путин признал независимость «ЛДНР». Возле белорусских обменников уже выстроились очереди.

Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич в интервью сайту Charter97.org рассказал, почему белорусам не стоит доверять свои деньги властям.

— Станислав Антонович, будет ли белорусский рубль и дальше реагировать на скачки российского?

— Полагаю, что будет. Другое дело — его цена, курс определяется спросом и предложением. Поэтому все зависит от того, будут ли поступления валюты и будет ли спрос на нее в связи с импортом товаров на территорию Беларуси. Но я думаю, что тенденция, обозначенная в последнее время, сохранится.

— Зацепит ли белорусскую экономику обвал фондового рынка России?

— Российский фондовый рынок давно обваливается, он падает все время. Это связано с теми авантюрамии, той политикой, которую ведет правительство России и Владимир Путин. В конце концов, это политика авантюризма, политика неуважения к международному праву, законам и так далее. Это все в конечном итоге сказывается на экономике. Но у России есть энергоносители, а цены на них сейчас высокие. Поэтому падение уровня жизни в России будет медленным, не будет такого обвального падения.

В Беларуси тоже эти процессы вряд ли будут обвальными, учитывая то, что Россия берет на себя издержки, связанные с санкциями против белорусского режима, той политикой, которую он ведет. Будет стабильное снижение уровня жизни, падение экономики. Не обязательно обвальное.

— Есть ли какая-нибудь критическая отметка, до которой может обвалиться белорусский рубль и какие факторы на это могут повлиять?

— Пока сохраняется политика рыночного определения курса валюты, я не вижу сегодня такой границы. Прекратится поступления валюты, ухудшится положение валютного курса. Если не будет войны с Украиной, то мы будем испытывать стабильное ухудшение состояния белорусской экономики и уровня жизни. Беднеть будем медленно, но верно.

— США пообещали отрезать Россию от финансового рынка, если Кремль вторгнется в Украину. Что это будет означать для российского и белорусского рублей?

— Дело в том, что в России есть энергоносители, есть огромные ресурсы природные. За счет этого будет поддерживаться определенный баланс на валютном и кредитном внешнем рынке. Поэтому я лично не предвижу обвала. Трудно сегодня оценивать ситуацию, потому что санкции Запада половинчатые, они не достаточно жесткие. Больше слов, чем дела мы наблюдаем. И последнее выступление Зеленского очень правильное. Он обвиняет Запад в беззубости, сдаче позиций.

Чтобы изменить ситуацию, Западу стоит прекратить покупать нефть и газ. Это обескровило бы российскую экономику. Но они же не делают этого, по-прежнему строят газонефтепроводы. Запад много говорит, но мало чего делает. Экспорт нефти за прошлый год только увеличился. Поэтому большой словесный поток по факту не реализован в должной мере. Газ и нефть — это тот товар, который конкурентоспособен на западном рынке.

Разумеется, белорусская и российская экономики будут отставать, пострадают от санкций. Но пока Запад будет продолжать покупать российские энергоносители, этот процесс будет идти плавно.

— Могут ли белорусские власти начать блокировать банковские счета, если начнутся военные действия?

— Безусловно, могут. Если есть война, то будут приняты любые административные меры. Они и сейчас у нас административно-полувоенные. Есть авантюрная политика белорусского руководства, есть авантюрная политика российского руководства. Мы это видим постоянно. Если посмотреть на выступления Лукашенко и Путина, то они такого полуфашистского толка, они не опираются на право, на закон. Они готовят войну, их страшно слушать. Это же такой абсурд, что украинская армия готовит наступление на союзную российско-белорусскую армию. Но такая ложь кем-то же потребляется среди народов России и Беларуси. Идет постоянное хвастовство какими-то ракетами, учениями и так далее. Поэтому, если говорить о вкладах, не стоит верить лживой власти.

— Как лучше сберегать свои деньги в нынешних условиях?

— Каждый должен решать индивидуально, как сохранить свои сбережения, не надеясь на государство, которое всегда может пойти на административные шаги в ущерб интересам населения. Каждый должен рассчитывать на себя. Все призывы банкиров хранить деньги в банках сейчас не актуальны, потому что нет легитимной власти, цивилизованной власти.

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