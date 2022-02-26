Над Белой Церковью сбит вражеский Ил-76 26.02.2022, 5:03

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Ранее Ил-76 был сбит и в районе Василькова.

Над Белой Церковью сбит Ил-76.

Об сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

«Оперативная информация. Сбит Ил-76 над Белой Церковью», - говорится в сообщении.

Кроме того, 60 диверсантов задержаны на Троещине в г. Киеве. Там сегодня после 2:00 прогремел мощный взрыв. Потом была еще серия взрывов.

Как сообщалось ранее, сегодня украинская Противовоздушная оборона сбила Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова.

«Наши силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!»,- сообщили в Генштабе ВСУ.

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