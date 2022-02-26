Жители Чернигова готовят коктейли Молотова для уличных боев с оккупантами

Жители Чернигова готовят коктейли Молотова для уличных боев с оккупантами3
- 26.02.2022, 12:08
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Мэр города призвал горожан к сопротивлению.
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что жителям города нужно готовиться к уличным боям с российскими оккупантами на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook в субботу, 26 февраля, передает nv.ua.
«Уважаемые черниговцы! Нам нужно готовиться к уличным боям. Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить зажигательные смеси. Второе — неравнодушные черниговцы, пацаны, я прошу вас прибыть на Верени 2, обратиться к командиру с просьбой получить оружие и защищать наш город с оружием в руках», — подчеркнул городской голова.
Также он призвал горожан привозить продукты питания в 18 и 21 школы города. По словам Атрошенко, командиры находятся на местах и объяснят план действий.
Как пишет «Суспильне. Чернигов», жители города уже готовят коктейли Молотова.