Владимир Зеленский: Мы сломали замысел врага 4 26.02.2022, 13:40

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Владимир Зеленский

Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует украинская армия.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам. Он заявил, что украинская армия успешно отражает атаку русских, сейчас Киев и ключевые города контролируемые.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы государства.

"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем, - страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия", - сказал Зеленский.

Он заявил, что оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства.

"Они хотели поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел, они не получили ни одного преимущества", - отметил Зеленский.

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