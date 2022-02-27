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Илон Маск открыл терминалы спутникового интернета Starlink для Украины

  • 27.02.2022, 2:01
  • 2,276
Илон Маск открыл терминалы спутникового интернета Starlink для Украины

Миллиардер поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для Украины.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Маск публично заявил об открытии терминалов Starlink для Украины в Twitter, комментируя твит с просьбой министра.

«Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов впоследствии», - написал Маск.

Starlink - это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.

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