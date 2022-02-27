Илон Маск открыл терминалы спутникового интернета Starlink для Украины
- 27.02.2022, 2:01
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Миллиардер поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами.
Американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для Украины.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Маск публично заявил об открытии терминалов Starlink для Украины в Twitter, комментируя твит с просьбой министра.
«Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов впоследствии», - написал Маск.
Starlink - это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.