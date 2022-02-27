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На Мариуполь рвались российские танки, но украинские бойцы сожгли их

  • 27.02.2022, 13:11
  • 13,994
На Мариуполь рвались российские танки, но украинские бойцы сожгли их

Удалось взять шестерых пленных.

Ночью и утром со стороны Донецка шла атака на Мариуполь, но ее удалось отразить.

Об этом "Украинской правде" рассказал мэр Вадим Бойченко.

По его словам, ночью с донецкого направления продвигалась тяжелая техника, но ее удалось разбить.

"Ночью и утром рвались из Донецка танки. Но наши ребята их сожгли. Это 10-я штурмовая бригада и 36-я бригада морской пехоты. Помогал спецполк "Азов". Удалось взять 6 пленных, сейчас они дают показания", - рассказал Бойченко.

По словам мэра, продвижение было и по российскому направлению, вдоль побережья Азовского моря.

"Из России тоже идет продвижение. Работал по нашим ребятам самолет, но они удержали позиции и не дали пройти. Подходил по морю корабль, но что-то его остановило и он развернулся и ушел. Но мы заминироли все необходимые участки, потому тоже готовы. Сейчас весь город работает на наших защитников. Стараемся помогать всем, чем можно и нужно", - добавил Бойченко.

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