Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным 40 27.02.2022, 15:11

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Валерий Сахащик

Видеофакт.

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик обратился к белорусским военным и призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину:

Здравия желаю, защитники Отечества. Мое обращение к вам. Гвардии подполковник запаса Сахащик Валерий Степанович. Представляюсь, поскольку уволился достаточно давно. Кто-то из нынешних десантников может меня и не знать, хотя я думаю, все слышали и об испытаниях на звание «черный орел». Нынешняя доблесть и мастерство пошло как раз оттуда. Ну и еще о том, что когда-то 38-ая Брестская десантная бригада каждое утро бегала десятку и в полном составе купалась в озере круглый год. Ну я как раз тот комбриг, который четыре года бегал впереди бригады и первым прыгал в прорубь. Я — черный орел номер один.

Все наиболее важные вещи в жизни происходят как правило экспромтом и неожиданно. Невозможно подготовиться к тому, чтобы стать героем. Просто в жизни каждого человека вдруг возникает ситуация, в которой он должен совершить поступок здесь и сейчас. И либо войти в историю, либо подождать боле подходящего момента. Правда судьба, как правило, предоставляет шанс совершить настоящий поступок только один раз.

Я прослужил в воздушно-десантных войсках достаточно долго. Только в Брестской бригаде более 10 лет — от замкомбата до командира бригады. Те, кто со мной сталкивался, не дадут соврать, я был одним из самых фанатично преданных войскам офицером, патриотом своей родины. Для меня никогда не существовало ничего, кроме службы, меркантильность мне чужда. Это я к тому, чтобы никто не пытался строить теории, что меня кто-то нанял на это выступление. В моей биографии не было случаев, позволяющих заподозрить, что я продаюсь. И в моем возрасте люди уже не меняются.

Воздушно-десантные войска были в моей жизни всем. Все годы после увольнения продолжал помогать своей родной бригаде. Перед моим домом 18 лет простоял флагшток с флагом ВДВ. Почему я его снял — это отдельная история, связанная с событиями 20 года. Сейчас не об этом. Сейчас я решился записать первое в своей жизни видеообращение. Потому что мои соотечественники, парни в голубых тельняшках, таких же, как всю жизнь носил я, сидят в лесу на границе с Украиной. И очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны и окончательно похоронить славу и традиции войск, которые добывали многие поколения десантников. И возможно далеко не все вернутся на родину живыми.

Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, трое суток находится в аду. Количество убитых исчисляется уже тысячами, пленных — сотнями, ранеными переполнены госпитали и гражданские больницы в приграничной полосе. Никакие цели операции не достигнуты. На настоящий момент не удалось взять ни Киева, ни одного из областных центров. Российская армия уже достаточно измотана. А Украинцы, выдержав самые трудные первые 72 часа, успешно провели мобилизацию, организовались, отладили логистику, получили поддержку всего мира, и моральную и поток военно-технического имущества. И самое главное — увидели, что напали на них обыкновенные смертные люди, перестали бояться, почуствовали вкус победы. Эта армия уже не отступит и не сдастся.

Россияне просто стали жертвами своих же пропагандистов, пообещавших, что народ Украины встретит их хлебом-солью как освободителей. Но вы-то уже все знаете. Хоть вам и запрещают иметь смартфоны, но вы-то пока на родине, в контакте с родными и друзьями, и имели время все оценить и осмыслить.

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