закрыть
27 февраля 2022, воскресенье, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы уничтожили танковую роту РФ возле Прилук

3
  • 27.02.2022, 17:23
  • 6,806
Украинцы уничтожили танковую роту РФ возле Прилук

Рота уничтожена вместе с личным составом.

ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов в районе Прилук.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ.

Рота уничтожена вместе с личным составом.

Также российские оккупанты несут большие потери на Киевщине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь