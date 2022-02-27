Защитники Мариуполя уничтожили группу технической разведки РФ
- 27.02.2022, 18:07
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Колонну кремлевских оккупантов отбросили от города.
В воскресенье, 27 февраля, была накрыта группа технической разведки России.
"Были изъяты жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны - накопители информации с полученными данными врагами в городе Мариуполь. При них были российские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их содействовать российской оккупации", – сообщается на официальном Telegram-канале полка Азов, передает УНИАН.
В частности, задержанные оккупанты убеждали горожан ставить метки на гражданских сооружениях, не объясняя, что в итоге эти дома будут обстреливать.
Полк "Азов" призывает граждан Украины внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособниками убийств. В случае чего - сообщать военным, правоохранителям или по возможности осуществлять общественные задержания.
Напомним, что вчера ночью враг пытался прорваться в Мариуполь с волновахского направления.
"Бойцы полка Азов приняли бой и остановили кремлевских оккупантов. Азовцы частично разбили вражескую колонну, остатки противника отступили. Наши воины взяли 6 пленных. Оккупанты должны знать, что украинцы не отдадут свою землю. Украинский флаг над Мариуполем!" - отметил в своем Telegram-канале основатель полка Азов, лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий.
Также во вчерашнем обращении к мариупольцам азовцы заверили, что нет повода для паники, защитники продолжают борьбу с врагом за город и каждого горожанина.
"Защитники стойко и уверенно обороняют границы Мариуполя от российских захватчиков, оставляя их ни с чем, подавляя низменные попытки войти в город. Мы обещаем, что каждый московит, который идет сюда с целью убивать и уничтожать сам будет уничтожен", - говорится в обращении.