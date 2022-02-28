Хакеры Anonymous ночью атаковали белорусские банки
- 28.02.2022, 10:43
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Не работают сайты как минимум трех из них.
Хакеры Anonymous продолжают воевать в сети. Теперь - не только против Российской Федерации, но и против Беларуси.
Об этом хакеры сообщили в Twitter.
"Anonymous уничтожает банковские сайты в Беларуси", - говорится в сообщении.
Заявили об отключении сайтов трех банков - "Приорбанк", "Беларусьбанку" и "Белинвест банк".
#TangoDown: #Anonymous takes down banking websites in #Belarus https://t.co/kX97GVgqxr > OFFhttps://t.co/6JzLRXsDcS > OFFhttps://t.co/ytoGaBA7FS > OFF— Anonymous (@LatestAnonPress) February 28, 2022
По состоянию на утро 28 февраля сайты этих банковских учреждений до сих пор недоступны.
Главная международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.
Ранее хакеры Anonymous также сломали частоту, на которой оккупанты вели переговоры, и запустили гимн Украины.
Также хакеры уже обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today и взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена сотрудников Министерства.