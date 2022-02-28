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Хакеры Anonymous ночью атаковали белорусские банки

  • 28.02.2022, 10:43
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Хакеры Anonymous ночью атаковали белорусские банки

Не работают сайты как минимум трех из них.

Хакеры Anonymous продолжают воевать в сети. Теперь - не только против Российской Федерации, но и против Беларуси.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

"Anonymous уничтожает банковские сайты в Беларуси", - говорится в сообщении.

Заявили об отключении сайтов трех банков - "Приорбанк", "Беларусьбанку" и "Белинвест банк".

По состоянию на утро 28 февраля сайты этих банковских учреждений до сих пор недоступны.

Главная международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

Ранее хакеры Anonymous также сломали частоту, на которой оккупанты вели переговоры, и запустили гимн Украины.

Также хакеры уже обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today и взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена сотрудников Министерства.

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