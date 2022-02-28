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Украинские военные уничтожили более 40 бойцов кузбасского СОБРа вместе с командиром

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  • 28.02.2022, 11:25
  • 13,282
Украинские военные уничтожили более 40 бойцов кузбасского СОБРа вместе с командиром

Россияне вторглись в Украину с территории Беларуси.

Как минимум 42 сотрудника СОБРа из Кемеровской области были уничтожены украинскими военным при попытке вторгнуться на территорию Украины. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сибирское издание tayga.info.

Глава отряда СОБР из Кемеровской области полковник Константин Огий, который прошел Афганистан и Чечню, также погиб в Украине. В Кузбассе ожидают самолет с погибшими.

«Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк», — рассказал один из собеседников tayga.info.

Позывным Огия якобы был «Абат». Также среди погибших источник назвал фамилии «Мурзин» и «Шлегель». «Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа.

По сведениям собеседника, отряд спецпоразделений двигался в Украину со стороны Беларуси.

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