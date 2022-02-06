«Сами в шоке: в аграрной стране импортную капусту покупаем» 63 6.02.2022, 13:21

13,564

Что происходит в белорусских магазинах?

В Беларуси за последний год заметно подскочили цены на белокочанную капусту. На отечественную власти установили «потолок» по ценам, после чего возникли вопросы с наличием. А на импортную капусту тем временем ценник превышает 4 рубля в отдельных торговых сетях. Сейчас власти и вовсе запретили вывозить этот товар из страны. Издание рассказало, какая сейчас ситуация с ценами, качеством и наличием капусты.

Какая ситуация с отечественной капустой

Напомним, власти с 26 января ввели максимальные оптовые и розничные цены на некоторые овощи, в их число попала в том числе и капуста. Госрегулирование цен ввели на фоне того, что в 2021 году они оказались в лидерах по подорожанию. Это как раз свежая белокочанная капуста, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.

Так, максимальный ценник на свежую белокочанную капусту в январе не мог превышать 1,67 рубля, в феврале — 1,68 рубля, в марте — 1,71 рубля, в апреле — 1,73 рубля, а в мае — 1,75 рубля. Но во многих торговых сетях цены на этот товар заметно превышали введенный «потолок». Торговле разрешили распродать запасы уже закупленного товара по старым ценам, а новые поставки реализовывать по «урезанной» стоимости.

Что касается белорусской капусты, то некоторые магазины в течение нескольких дней «открутили» ценники, другие же решили не спешить и распродать товар дороже, чем «потолок». В этой ситуации возникли вопросы с наличием отечественной капусты в некоторых магазинах и на рынках.

«Как приказали „открутить“ цены, так торговля это сделала, снизила до 1,68 рубля. Но после этого белорусскую капусту больше не завозили в магазин „Евроопт“ у дома. В „Короне“ в пятницу еще было несколько кочанов нашей капусты. Но бор нынче — деликатес», — говорит минчанка Мария.

«На прошлой неделе покупала по 2,57 рубля за килограмм покупала белорусскую капусту, чуть со стула не упала, больше 5 рублей за кочан вышло. Но в пятницу уже видела по 1,68 рубля за килограмм. Обратила внимание, что Беларусь на ценнике написано», — сообщила еще одна читательница.

«В магазине „Виталюр“ на улице Кошевого в Минске покупатели не нашли капусту вечером 4 февраля», — рассказал читатель.

«В четверг в Витебской области было совещание по этому поводу, капусты у поставщиков нет, на очереди — морковь и свекла», — утверждает источник.

«Объехал вчера три супермаркета и рынок — капусты нет. Нашел в итоге в „Санте“ по 3,5 рубля, неделю назад покупал по 2,99 рубля», — сообщил еще один читатель. Мы получили несколько десятков подобных сообщений о том, что пришлось походить по магазинам в поисках капусты.

Узбекская — дороже 4 рублей. Цены на импортную капусту бьют рекорды

В Минске в магазине «Соседи» продают узбекскую капусту по 4,18 рубля за килограмм.

В «Дионисе» в столице иранская капуста стоит по 3,44 рубля, а в «Санта ритейл» — 3,33 рубля. «В Минске в „Санта“ на улице Богдановича была капуста из Ирана, почти вся треснутая, но выбрать можно. И явно снималось много верхних листов. А в „Соседях“ рядом вообще без капусты, но в магазине сказали, что на днях привезут нечищенную капусту», — поделилась читательница из Минска.

В магазине Green торгового центра Dana Mall в Минске российская капуста стоит 3,88 рубля за килограмм.

Читатель из Бреста нашел польскую капусту по 2,99 рубля за килограмм в магазине Mart Inn. Такой же ценник на российскую в магазине «Евроопт» в Минске и Гомеле.

«В четверг в магазине „Август“ в Пинске капуста продавалась по 2,99 рубля за килограмм. Когда я возмутилась, почему такая дорогая, ведь неделю назад вышел закон о регламентировании цены, работница глянула на ценник и с гордостью заявила, что это российская капуста, — рассказала читательница. — К слову, в этом же магазине эту же капусту 21 января покупала за 2,05 рубля. То есть за это время цена не снизилась, а выросла почти на 50%, чудеса! Спрашиваю, а почему выросла то? А они в ответ: так это мы новый завоз получили по более высокой цене. Спросила, а почему белорусскую не закупают. Ответили, к кто тогда у нас эту за 2,99 рубля купит. Как говорится, без комментариев».

«Искали во вторник с женой капусту. На прилавке по старой цене 1,67 рубля спросили у работника, есть ли. Вынесли кочан со склада уже 2,98 рубля, но российскую. Сами в шоке, в аграрной стране импортную капусту покупаем», — удивляется читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».