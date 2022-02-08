«Даже не скажешь, что перед тобой собака — скорее грязный комок шерсти» 5 8.02.2022, 9:38

3,958

Что происходит в деревне Боратин, где минчанка держала в заточении больше сотни собак.

Вообще, с собаками происходило всякое: их то чупакаброй обзовут, то к райисполкому на переговоры выведут, то «обездвижат» на глазах у детей и закинут в мусоровоз. Но такого треша не было уже давно, пишет onliner.by. Если коротко: минчанка выкупила участки в глубинке, а дома и сараи, расположенные на их территории, наполняла породистыми собаками — более сотни животных ютились в маленьких клетках без еды, воды и света. И если лучшие выходцы с собачьей фермы еще могли спастись в обмен на рубли, то слепые, больные и истощенные, по словам волонтеров, медленно умирали без всякой надежды.

Вся правда вскрылась благодаря этому ролику. Смотреть на свой страх и риск.

«Мы слышали лай, но с ней же не поговоришь об этом»

Понедельник. Мы прибываем к тому самому месту, где было снято видео. С виду это обычная полуживая деревня, которая просыпается лишь в летний сезон благодаря дачникам. Перед домом той самой заводчицы многолюдно. Соседи, волонтеры, журналисты и местная власть бурно обсуждают данный инцидент. Иногда пытаются высмотреть сквозь мутные окна, закрытые занавесками, что-то живое и пушистое.

На фасаде деревянного домика установлены видеокамеры, но местные убеждены, что девайсы умного дома здесь не пишут. Во дворе несколько будок с ожидающими эвакуации собаками. О четырехлапых в этом жилище соседи знали, вот только не подозревали, что их количество на квадратный метр зашкаливает. А условия, в которых содержали животных, они не характеризуют как антисанитарные: мелковато.

— Видели, что собаки бегают и что ее по две недели не бывает. Четвероногие здесь появились сразу, как она дом купила, лет пять-шесть назад. Сперва это были большие, бойцовые породы, и так как забора тогда у нее не было, как и будок, они часто срывались и держали нас в страхе, — рассказывают жители деревни Боратин, где и обнаружили злополучный питомник.

С ней судились соседи, пытались договориться и депутат, и председатель, но все без толку — собак становилось все больше, а дом до недавнего времени оставался неизведанной локацией. Однако в некоторых моментах заводчица под гнетом жалоб шла навстречу — возвела пару будок, обвесила дом камерами, чтобы посторонние не совали нос, и собрала забор из поддонов и сетки.

— Затем она купила еще несколько участков рядом: расширялась. Никто даже не думал, как она их будет использовать и что по соседству находится больше сотни голодных, больных собак, ведь на улице их было не больше десяти. Да, они лаяли, но с ней же не поговоришь об этом, она сразу кричит «Не трогайте меня, оставьте в покое».

По словам местных, контакт с ними минчанка так и не наладила — ее побаивались или обходили стороной. Страх это или всеобщее бездействие, но на устные жалобы тут не реагировали, а заявление писали не многие. Так и сейчас: жители в один голос грозятся дойти до РОВД, но в итоге расходятся по домам.

Вообще, соседи говорят не только про собак — якобы у заводчицы еще есть лошади (?) и коты. Но тут важно понимать, что в дом к ней до недавней описи никто так и не попал. А в составленных милицией списках эта живность отсутствует.

Пока же местные и волонтеры на одной волне обсуждают планы на ближайшее будущее: кто-то в очередной раз едет в РОВД и пытается узнать последние новости, кто-то сторожит двор, чтобы собак отсюда не вывезли.

— 12 лет назад я у нее покупала кошку — на то время это был очень уважаемый питомник китайских хохлатых и сфинксов в Минске. Причем все было легально, нам выдали паспорт, договор, она проверяла, стерилизовали ли мы кошку. Когда я была у нее дома в столице, некастрированные коты сидели в больших клетках — это нормально. А собак она в шкафу закрывала, чтобы те не лаяли. Я не верю, что здесь нет котов: они же огромных денег стоили, зачем с ними завязывать? — рассказывает Ольга, покупательница из прошлого.

Сайт питомника сегодня не открывается. Судя по информации из объявлений десятилетней давности, питомник был создан в 2006 году в Минске, сфинксы действительно присутствовали в прайсе, а ее хохлатые участвовали в выставках и соревнованиях по грумингу. В объявлениях посвежее можно заметить резкий упадок цен, смену адреса питомника и ассортимента. Как образцовый питомник превратился в показанные в видеоролике аммиачные камеры, знает только заводчица. Но наши звонки и сообщения она, увы, игнорирует.

Как вообще вскрылся этот питомник?

Помог случай, жадность наживы или раздирающий тишину собачий вой? Наверное, все сразу.

— Тут у нее несколько домов, снимали видео не в этом, — начинает Евгений — парень, который снял то самое видео, — и проводит нас к нужному дому. До забора руки тут еще не дошли, а друзья человека обитают и здесь.

— Объявление о продаже нашли на торговой площадке: йорк стоил 50 рублей, что меньше его рыночной цены в 10 раз. Дешевизну продавец объяснила тем, что у собаки повреждено ухо. Встречу с заводчицей назначили на вокзале в Кореличах, там же впервые увидели йорка. Помимо уха, у него не было нескольких зубов, был облезлый хвост, проблемы с кожей, и спал он стоя.

Тогда мы решили выяснить, как содержатся животные в этом питомнике. Нам написали еще несколько покупателей, у них были схожие проблемы. Мы начали прочесывать ближайшие деревни и нашли дом, из которого доносился собачий лай. Зашли в него и в сарай — дальше видео вы видели: куча собак в обгаженных клетках, без еды и воды.

После того как ролик был выложен в интернет, заводчица написала на нас заявление в милицию: якобы у нее пропало 29 собак и 9 мешков корма, суммарный ущерб — €30 тыс. Да, трех собак мы забрали сразу: просто стало жалко, видели бы вы их состояние, — заканчивает Евгений.

Оперативно на ситуацию отреагировали зоозащитники и волонтеры, которые написали на заводчицу встречное заявление с целью установить условия содержания животных. В субботу, 5 февраля, она решила переместить собак с глаз подальше, но суету заметила соседка и сообщила волонтерам, а те — в милицию. Бус остановили, собак описали и разрешили забрать их на временную передержку по договору. Животные разбрелись по разным уголкам страны.

— В подобных ситуациях люди стараются спрятать животных. Мы в это время как раз убеждали милицию разрешить нам взять животных на передержку, и, когда нам сообщили, что хозяйка пытается их вывезти, сотрудники мгновенно приняли решение в нашу пользу, — рассказывает Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций.

— Я была в милиции, когда изымали 114 собак, — рассказывает волонтер Екатерина Сапего. — Мы сразу сообщили в милицию. В течение часа машина уже была на территории Кореличского РОВД, хозяйку привезли на допрос, а нам разрешили изъять собак. Кинули клич в соцсети, и в течение двух-трех часов волонтеры со всей страны добрались сюда и вывозили собак. Откармливали на ходу, еду готовили прямо возле РОВД.

«По внешности не скажешь, что перед тобой собака — скорее грязный комок шерсти»

В тот день счетчик бедных собак поднялся до 200 особей, но волонтеры говорят, что им передали лишь 114. Сейчас они старательно приводят животных в надлежащий вид: отмывают, стригут, кормят и лечат. Однако у заводчицы изъяли не всех зверей — возле ее домов скулят еще не переехавшие барбосы.

— Сейчас волонтеры получают заключение от ветеринаров, но, конечно, состояние здоровья у собак плохое: у некоторых нет зубов, они истощены и обезвожены, из носа и сосков у них течет гной, повреждено зрение, почти у всех грязные уши и запутанная шерсть. Визуально они кажутся породистыми, но могут быть и метисы. Для точного определения породы их нужно везти к кинологам. Плюс по внешности некоторых сразу и не скажешь, что перед тобой собака — скорее грязный комок шерсти, — рассказывает Оксана Давыденко.

— Щенков я не видела, но рассказывают, что есть подростки. Там были как мальчики, так и девочки, — продолжает девушка.

— Важно понимать, что волонтеры забрали собак по договорам временного хранения, то есть они понимают, что это не их имущество. Хотя многие и готовы забрать их насовсем. Торговать ими никто не будет, не волнуйтесь, эти собаки описаны, каждой присвоили номер и сфотографировали.

Первую опись, о которой говорят в соцсетях, я не видела, поэтому сколько всего собак, утверждать не могу. На передержку нам отдали 114, но во дворе оставили еще несколько крупных. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы забрать и их.

На контакт хозяйка не выходила и о том, что она хочет забрать собак обратно, нам не заявляла. А вообще, мы будем добиваться того, чтобы собак у нее изъяли насовсем.

Что касается общественного резонанса, то граждан сейчас нужно останавливать, так как часть из них плодит слухи или обрывает телефоны волонтерам и сотрудникам МВД. Я понимаю их переживание и желание помочь, но они нам мешают. В то же время помощь пеленками и кормами — бесценна. И за это мы очень благодарны! В том числе мы просим помочь и поиском информации, но очень определенной. Какой именно — рассказано в соцсетях.

Чтобы в доме и в таких условиях жила сотня собак — я такого никогда не встречала.

Что говорит закон?

С точки зрения Гражданского кодекса собака — это имущество. И чтобы по закону доказать, что ты собственник, нужны какие-то документы, чеки, чипы и так далее. Однако на практике, уверяют зоозащитники, хватает того факта, что животных изъяли из вашего дома: не у каждой же собаки на цепи в деревне есть будка, а уж тем более паспорт.

С другой стороны, за нанесение вреда стиральной машине вам ничего не будет, а вот с животными все немного иначе. Те, кто издевается над питомцами, не только гадят себе в карму, но и претендуют на вполне реальный срок: за жестокое обращение, повлекшее гибель животного, предусмотрено лишение свободы до 36 месяцев.

Милиция по данному случаю проводит проверку по статье 16.29 КоАП («Жестокое обращение с животными или избавление от животного»). В зависимости от характера последствий по этой статье виновному могут грозить штраф до 960 рублей, общественные работы или арест. Если верить ценникам на торговых площадках, продажа трех-четырех замученных йорков с лихвой компенсирует денежные потери.

— Статьей 242 Гражданского кодекса предусмотрено, что в случаях негуманного отношения к животным они могут быть изъяты у владельца. Заинтересованное лицо сможет выкупить их по договоренности с владельцем или получить питомцев через суд. Цену определяет сам владелец либо устанавливает суд, — объясняет юрист Татьяна Ревинская.

Официально

Вчера пресс-служба УВД Гродненского облисполкома прокомментировала ситуацию так:

«В конце минувшей недели в интернете появилось видео, снятое в Кореличском районе, содержащее кадры антисанитарных условий в одном из домов, где находились более ста собак различных пород. Было установлено, что жительница Минска использовала деревенский дом для хранения и размножения собак карликовых пород. Сама постоянно на месте не проживала, собаки находились в клетках. Данные собаки предназначались для размножения и продажи щенков.

Одни из покупателей решили убедиться, в каких условиях проживают животные. Увидев неблагополучную картину, граждане сняли резонансное видео и забрали 3 собаки, которые больше других нуждались в ветеринарной помощи.

Вместе с тем в милицию было подано два встречных заявления. Заводчица собак сообщила, что у нее похитили 29 животных, при этом снявшие видео люди утверждают, что забрали лишь троих для оказания помощи, — проводится проверка. Второе заявление поступило от зооактивистов и волонтеров с целью установить условия содержания животных — проводится проверка по статье 16.29.

114 собак у заводчицы изъято. Они переданы волонтерам на хранение и оказание необходимой ветеринарной помощи. В доме собак не осталось. Заводчица от милиции не бегает, содействует».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».