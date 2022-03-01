Европейская федерация гандбола отстранила сборную Беларуси от соревнований 1.03.2022, 1:09

От работы на матчах отстраняются также белорусские судьи.

Исполнительный комитет Европейской федерации гандбола на внеочередном собрании 28 февраля принял меры в связи с вторжением России в Украины.

Национальные сборные Беларуси и России, а также белорусские и российские клубы отстраняются от соревнований в Европе до дальнейшего уведомления. От работы на матчах отстраняются также белорусские и российские судьи и официальные лица.

Решения вступают в силу немедленно, говорится в пресс-релизе федерации.

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