В Сети появилась переписка убитого российского агрессора 6 1.03.2022, 16:36

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Фотофакт.

Опубликована переписка российского захватчика с россиянками (предположительно сестрой и девушкой).

Об этом в "Фейсбуке" написала журналистка Любовь Цибульская.

"Переписка когда-то еще живого российского оккупанта с девушкой в Мордоре. Это все нужно собирать. Потому что по всему миру они сейчас будут делать вид, будто они – жертвы режима. Что виноват Кремль. Нет, мрази, каждый из вас виноват. Все россияне несут ответственность за это. Вы не в лесу все это время были, у вас был доступ к любой информации, вы не могли не знать! Слава невероятным украинским защитникам!

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