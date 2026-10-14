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Путин срочно созывает совещание по кибербезопасности

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  • 14.10.2026, 13:57
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Путин срочно созывает совещание по кибербезопасности
Фото: Getty Images

Песков заверил, что это якобы на связано с атаками на российские дата-центры.

Глава РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства на ‌тему кибербезопасности, сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что совещание не связано с атаками на российские дата-центры.

В совещании кроме членов ‌правительства РФ будут участвовать в том ‌числе первый замруководителя администрации Путина Сергей Кириенко, секретарь Совета безопасности Сергей ‌Шойгу, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сказал он.

В прошедшие недели дата-центры Яндекса ‌и Сбера подвергаются атакам беспилотников, что приводит к сбоям интернет-сервисов по всей стране.

«Тема кибербезопасности ‌все острее стоит на повестке дня», - сказал Песков.

«Технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно же, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие - так называемая «вепонизация» искусственного ‌интеллекта - это несет и таит в ‌себе угрозы для целых секторов экономики любой страны».

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