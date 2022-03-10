Что сейчас происходит на БелАЭС и почему там постоянно что-то ломается 15 10.03.2022, 21:02

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В контур энергоблока попала тонна смолы.

В конце февраля-начале марта планировался запуск второго энергоблока Белорусской АЭС. Но пока все откладывается, и дело не в войне. «Белсату» стало известно, что происходит на станции сегодня.

Читатели, работники БелАЭС, рассказывают, что реактор первого энергоблока сегодня работает только на 80% мощности. Два раза подряд там ломался циркуляционный насос. Топлива в блоке осталось до апреля, и если он сейчас остановится, будет весьма проблематичным его заново запустить.

Вместе с тем, сейчас ведется подготовка к запуску и подключению к сети второго энергоблока станции. Напомним, ядерное топливо в реактор было загружено в декабре прошлого года. Теперь же, согласно источникам «Белсата», в контур второго энергоблока попало около тонны смолы из фильтра. Во время разогрева она расплавилась. Есть вероятность оседания ее на тепло-выделительных сборках (ТВС). Попытки очистить все углем результатов не дали. Сейчас пытаются заменить старую воду новой. Но неизвестно, на какое время затянется этот процесс и поможет ли это вообще. Новую воду нужно подготовить – барировать, чтобы не началась реакция деления. Правильнее было бы открыть реактор, достать топливо, слить воду и все почистить. А это добавит еще как минимум два месяца к процессу запуска энергоблока.

Источники уверяют: переживать насчет «второго Чернобыля» в этой ситуации не стоит, современные системы безопасности станций сделаны таким образом, что не допустят подобного рода аварий. Другой вопрос, что решит делать с этими проблемами руководство АЭС. Если ситуацию решать по правилам, согласно инструкциям, это повлечет финансовые расходы. Сейчас же происходит простой станции, а она должна зарабатывать деньги.

Атомную электростанцию в Островце возводят по российскому проекту «ВВЭР-1200». Физически первый энергоблок запустили в августе 2020-го, в ноябре его включили в общую энергосистему страны. За это время, согласно только официальной информации, БелАЭС по разным причинам как минимум семь раз отключали от сети. Каждый новый запуск – это серьезные затраты, а еще большие затраты, когда БелАЭС стоит, а расходы как шли, так и идут. А отдавать огромный кредит, взятый на строительство станции, все же придется.

По мнению экспертов, на станции постоянно сбоит не реакторная часть, а электрическая, генератор. Подобные проблемы были у первой в мире станции такого типа –Нововоронежской АЭС. Качество оборудования «Росатома» достаточно низкое, поэтому там, например, может сгореть генератор из-за короткого замыкания. Или как в нынешнем случае – ломается насос. Но такие частые отключения-включения блока АЭС, даже если они «штатные», могут нести опасность в будущем. Лишнее включение и отключение приводит к ускоренному износу, так как это стресс для реактора. Металл корпуса 300-тонного реактора рассчитан на определенное количество расхолаживаний и включений – нагревания до рабочих температур в 300 градусов, а это огромные нагрузки. Возможно, в дальнейшем увеличенное количество внеплановых остановок скажется на качестве металла, и это может привести к серьезным авариям.

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