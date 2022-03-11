Астролог о Путине: Он умирает, как загнанная в угол крыса
- 11.03.2022, 8:31
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Состояние диктатора скрывают от населения России.
В настоящее время существует большая вероятность начала ядерной войны со стороны страны-террориста России и ее помешанного диктатора.
Об этом в эфире "Апострофа TV" заявил известный астролог Влад Росс.
Астролог напомнил, что Чернобыль взорвался в год Тигра – 1986 год. Нынешний 2022 – тоже год Тигра, поэтому символ этих лет влияет на события в мире, в том числе и в Украине.
"Они могут это взорвать и сказать: "А это же украинцы нас бомбили, украинцы все взорвали". Понимаете? Поэтому это шизофреник, это загнанная в угол крыса, как она сама говорит, которая загнана в угол санкциями, жесточайшими санкциями, которых он не ожидал. И он может в последний момент наброситься", - предостерегает Влад Росс.
Также он повторил свои предварительные прогнозы о том, что Путин находится на грани смерти из-за онкологии и шизофренических расстройств.
"Тем более человек умирает, имеет онкологию. Это полный шизоид вообще. Я иначе даже скажу, это полное ***ло", - заверил астролог.