Владимир Милов — россиянам: Учите украинский гимн наизусть 1 13.03.2022, 17:30

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Владимир Милов

Вам скоро придется его петь.

Российский экономист и политический деятель Владимир Милов обратился к сторонникам Путина и предложил им покаяться.

— Был такой культ маскулинности, что Россия сейчас переделает мировой порядок, всех захватит. Я хочу вам сказать: учите украинский гимн наизусть, потому что вам скоро придется его петь! — заявил Милов в эфире канала Навальный LIVE. —Посмотрите, что творится с российской армией. Она треть своей боевой группировки потеряла в первые меньше чем две недели боев.

Посмотрите на все это нелетающее и нестреляющее оружие. О чем это говорит? Что его делали такими же руками, которыми мы ничего не можем производить, кроме коррупции.

Вы думаете, что где-то там в вашей параллельной реальности существует какой-то мощный рыцарь Шойгу-супермен, который сейчас весь мир захватит, и Россия будет новым чемпионом новой сверхдержавы?

Все ваши мечты не просто потерпят сокрушительное поражение, но вы и нас всех тянете в ад за собой. Всем этим своим имперским поведением.

Мы помним все, никто не уйдет от ответственности. Вы будете отвечать за каждую жертву, за каждого убитого ребенка! Все, кто нагнетал эту имперскую истерию, вы несете личную ответственность за всю ту катастрофу, которую вы устроили для России. Пока не поздно, покайтесь, и переходите на сторону добра!

Вы думаете, что вы нужны Путину со всем этим своим имперским угаром? Он плевать на вас хотел. Посмотрите, как он солдатиков кидает пачками в жерло войны, вообще не думая об их судьбе. Привезли вроде на учения, а через пять минут они в бою — и лежат убитыми.

Политик не снимает ответственности и с оппозиции, активным участником которой является сам многие годы.

— Как мы будем отмываться от этого позора? Многие люди, даже с адекватными, оппозиционными, антипутинскими, антивоенными взглядами еще не до конца поняли, каким тяжелым пятном позора на многие годы и десятилетия Путин и его агрессия покрыли Россию.

Это очень тяжелая история, как долго нам придется отмываться от всего этого позора. Это история на десятилетия. Забудьте нацистскую Германию, забудьте Гитлера. Предстоящие десятилетия всех будут пугать Путиным и Россией.

Как бы ни боролись с Путиным, к сожалению, и нам не получится встать в сторону от этого. Это весь наш общий позор. Мы будем отмываться от этого долго, мы будем платить Украине репарации минимум в сотни миллиардов долларов. Разрушили огромную прекрасную страну. Восстанавливать это придется нам с вами.

Восстанавливать придется и Россию. Путин принял страну с экономическим ростом в 7% в год и с огромными доходами от нефти, а оставляет ни с чем: с арестованными резервами, с пустой кассой, с дефолтными облигациями, с обесценившимся рублем, доходами, пенсиями, с огромными переобязательствами восстанавливать Украину, — говорит политический деятель.

Он также предлагает задуматься о смене флага РФ по примеру Беларуси.

— Давайте начнем обсуждение о том, что от российского триколора придется отказываться, это флаг войны, флаг агрессии, флаг насилия и огромного числа мирных жертв. Флаг, запятнанный кровью. Триколора в будущем России больше не будет.

Будет ли это бело-сине-белый флаг — можно обсуждать. Это флаг Новгородской республики, которая в свое время была уничтожена тоталитарной имперской монархией. И это флаг, который напоминает белорусов. Я считаю, что это очень важный момент — солидарности нашей борьбы с борьбой белорусов за освобождение от варварского диктатора Лукашенко, — уверен Владимир Милов.

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