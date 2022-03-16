В среду ПВО Украины уничтожила 10 воздушных целей врага 1 16.03.2022, 23:29

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Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины.

За сутки 16 марта Противовоздушная оборона уничтожила не менее 10 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Сутки 16 марта для Воздушных Сил ВС Украины завершаются хорошими новостями.

Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения – пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели".

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