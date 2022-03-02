Жители России начали получать первые гробы
- 2.03.2022, 17:12
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Видеофакт.
Первые гробы с погибшими на войне против Украины солдатами пошли в Россию.
Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
«Обратите внимание, как обреченно принимают смерти своих соотечественников россияне. Просто отправили людей на бессмысленную войну убивать и умирать, и теперь грустно вздыхают», — написал депутат.
Напомним, что с начала вторжения в Украину российские войска потеряли уже почти 6 тысяч солдат, однако большая часть тел не отправляется назад в Россию.