Все четыре крупнейшие в мире нефтесервисные компании вышли из России 20 20.03.2022, 19:14

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Основной источник экономического развития РФ – рынок нефти – ослабевает для агрессора с каждым днем.

Все четыре крупнейшие в мире нефтесервисные компании заявили о прекращении работы в России из-за того, что она напала на Украину, сообщает zn.ua.

Компании Halliburton и Schlumberger вышли из рынка РФ 18 марта, Baker Hughes – 19 марта, Weatherford – 20 марта.

— Halliburton - вторая по величине нефтесервисная компания в мире, ее клиентами были "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и другие.

— Schlumberger – это технологичная компания, которая сотрудничает с клиентами для доступа к энергии в более чем 120 странах.

— Baker Hughes предоставляет продукцию и услуги для бурения нефти, оценки пластов, достройки, консалтинга по добыче пластов.

— Weatherford работает в около 75 странах мира. Производит и поставляет нефтедобывающее оборудование, оказывает сервисные услуги нефтегазовым предприятиям.

Из-за того, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины, США отказались от российской нефти. Чтобы снизить зависимость от газа РФ, Германия договорилась о сотрудничестве в энергетике с Катаром. Уничтожить зависимость от российского газа и нефти неоднократно призывал и премьер Британии Борис Джонсон: он считает, что Россия позволяет себе нападать на другие страны, в частности, потому что уверена: западные страны зависят от ее нефти и газа, и не смогут нормально противостоять ее действиям.

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