В Луцке после авиаудара с территории Беларуси до сих пор горит нефтебаза 6 28.03.2022, 12:20

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иллюстрационное фото

Предприятие тушили всю ночь.

Нефтебазу в Луцке после авиаудара со стороны Беларуси продолжают тушить до сих пор, сообщил городской голова города Игорь Полищук, пишет "Зеркало недели. Украина".

По его словам, пострадавших нет. Однако сама нефтебаза серьезно пострадала.

В ГСЧС в свою очередь отметили, что 8:12 пожар удалось локализовать. В настоящее время проведена пенная атака и продолжается ликвидация пожара.

Как сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в эфире общенационального телемарафона, российская ракета, которая вечером 27 марта была выпущена по Луцку из Беларуси, попала в нефтебазу на окраине города.

Погуляйко добавил, что, несмотря на соседство с Беларусью, которая предоставила свою территорию для российских войск, ситуация в области контролируемая, и границы в пределах области не нарушены.

Накануне в субботу армия РФ нанесла два ракетных удара по Львову. В результате ракетных ударов загорелась нефтебаза и военный объект в жилом массиве города. По предварительным данным, никто не погиб.

Позже стало известно об авиаударе также по нефтебазе в Дубно Ровенской области.

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