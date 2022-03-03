«Морги забиты, поэтому трупы везут сразу на российские поезда» 7 3.03.2022, 16:04

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Что сейчас происходит в Мозырской больнице.

Мозырская городская больница с начала войны принимает раненых российских военных. Жители Мозыря ежедневно фиксируют колонны санитарных ПАЗиков возле больницы.

Сейчас, по словам свидетелей, мест для покойных в морге не хватает — их сразу грузят на российские поезда, прибывающие на станцию Мозырь.

«Сейчас, чтобы не было утечки информации, больницу охраняет милиция и КГБ. Медики ничего не рассказывают, с них взяли подписку о неразглашении, угрожают не продлить контракт. Хирургов не хватает. Ранее трупы перевозили на санитарных ПАЗ и грузили на российские поезда. После того, как кто-то снял видео об этом и оно пошло гулять по интернету, начали тела грузить ночью, чтобы не привлекать внимания», — рассказал «Радыё Свобода» источник.

На днях в Instagram появилось видео с выгрузкой раненых или погибших российских военных на Мозырской железнодорожной станции.

Ранее «Радыё Свобода» сообщала, что раненых российских военных принимают по меньшей мере три больницы в Гомеле, а также больницы в Брагине и Хойниках.

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