Созданный по инициативе Китая банк AIIB приостановил сотрудничество с Беларусью 3.03.2022, 23:56

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Это связано с нападением России на Украину.

В связи с войной в Украине руководство Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) решило, что все действия, связанные с Россией и Беларусью, приостановлены и пересматриваются. Об этом говорится в специальном пресс-релизе, опубликованном на сайте банка.

«Наш банк активно следит за ситуацией и оценивает ее влияние на деятельность AIIB и экономику наших членов. Мы, руководство, сделаем все возможное, чтобы защитить финансовую целостность AIIB на фоне меняющейся экономической и финансовой ситуации. В этих обстоятельствах и в интересах банка руководство решило, что все действия, связанные с Россией и Беларусью, приостановлены и пересматриваются», — сообщили в банке.

Банк готов поддержать членов организации, которые пострадали от войны.

«AIIB готов гибко и быстро расширять финансирование и поддерживать членов, которые прямо или косвенно пострадали от войны. Экономические последствия скачков цен на сырьевые товары, волатильность финансовых рынков и другие факторы могут неблагоприятно повлиять на экономическое положение наших членов. Мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерскими многосторонними организациями, чтобы оперативно оказывать любую необходимую поддержку», — говорится в пресс-релизе.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) — международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Основные цели, которые преследует AIIB, — стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии от строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья экономкласса.

Китай, Индия и Россия возглавили организацию, оказавшись в тройке крупнейших владельцев голосов. При этом на важнейшие решения КНР имеет фактическое право вето.

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