Минобороны РФ заявило о «перегруппировке войск» на Киевском и Черниговском направлениях 19 30.03.2022, 18:37

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Минобороны России делает противоречивые заявления.

Российское министерство обороны назвало маневры войск РФ на севере Украины плановой перегруппировкой сил.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РИА Новости.

«Все основные задачи российских сил на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Сейчас российские войска нацелены на завершение операции по полному «освобождению» Донбасса», – говорится в заявлении.

Накануне после переговоров в Стамбуле Россия пообещала сократить активность в обоих направлениях. Заместитель министра обороны России Александр Фомин назвал шаг потребностью «повышение взаимного доверия и создание необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров». По его словам, принятие решений в Киеве нуждается в нормальных условиях работы.

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