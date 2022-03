Как помочь украинской армии? 5 6.03.2022, 15:53

9,200

ВСУ нужна ваша поддержка.

Каждый из нас может помочь украинской армии. Ниже приводим данные, как можно оказать помощь ВСУ. Важно: это средства не на закупку вооружений. Они пойдут исключительно на гуманитарные цели.

Предпупреждение: белорусы и россияне, которые находятся на территориях своих стран, не переводите деньги, не участвуйте в этой акции во избежание репрессий.

Информация от украинского благотворительного фонда «Возвращайся живым».

Как перевести средства на помощь армии

Для переводов по всей Украине

Счет в Ощадбанк:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЕДРПОУ: 39696398

Получатель: Международный благотворительный фонд «Вернись живым»

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование военнослужащим.

Счет в Приватбанк:

ДРУГОЕ: UA383052990000026005015017860

ЕДРПОУ: 39696398

Получатель: Международный благотворительный фонд «Вернись живым»

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование военнослужащим.

Аккаунт Bitcoin

Номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Кошелек Ethereum (eth, usdt, usdc)

0x1b1bbB8070Df2450810b8eB2425D543cfCeF79b

бумажник trc20 (тежурка)

Tx9aNri16bSxVYi6oMnKDj5RMKAMBXWzon

Фонд «Возвращайся живым»

ndy

Donate with SWIFT

Company Name:

CO «INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION «COME BACK ALIVE»

IBAN Code (Euro):

UA093052990000026004025029786

IBAN Code (US Dollar):

UA173052990000026009035028620

Name of the bank:

JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code:

PBANUA2X

Purpose of payment:

Charitable donation to Ukrainian military

Вместе мы победим!

Информация на сайте фонда на украинском и английском языках.

Информация о помощи на странице фонда в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».