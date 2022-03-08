Среди российских пропагандистов началась паника

Среди российских пропагандистов началась паника37
- 8.03.2022, 20:25
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Рупоры Кремля уже не верят в успешный исход войны.
Telegram-канал «Гордон» опубликовал отрывок из трансляции программы российского пропагандиста Владимира Соловьева. Рупоры Кремля уже не верят в успешный исход войны.
«Даже он начинает заикаться о «гибели России» и о том, что «войну не выиграть». Заметьте, «войну»! А как же «спецоперация», Вовочка? В общем, смотрите фрагмент его эфира на главном кремлевском телеканале», — пишет Telegram-канал.