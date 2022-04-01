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«Наши ребята взбунтовались, хотели генерала там убить»

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  • 1.04.2022, 7:45
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«Наши ребята взбунтовались, хотели генерала там убить»

Войска с Северного Кавказа отказались воевать на стороне РФ против Украины.

Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает «Медиазона».

По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.

Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».

В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».

По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.

«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти — сказать, что нас вели на верную смерть», — ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.

Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком.

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