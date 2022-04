«Наши ребята взбунтовались, хотели генерала там убить»

Войска с Северного Кавказа отказались воевать на стороне РФ против Украины.

Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает «Медиазона».

По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.

Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».

В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».

По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.

«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти — сказать, что нас вели на верную смерть», — ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.

Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком.

300 Russian-Ossetian soldiers reportedly left Ukraine on their own and returned to Tskhinvali region.



According to Ukraine's General Staff in total, 1200 troops (3 BTG) from "South Ossetia" and 800 (2 BTG) from Abkhazia were deployed in Ukraine. pic.twitter.com/mo3B7yNsWV