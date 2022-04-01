«Влез в долги, чтобы платить за кредиты» 1.04.2022, 9:15

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Работник дочерней компании «Минскпромстроя» восемь месяцев не может добиться выплаты зарплаты.

Строительное управление № 20 «Минскпромстроя» с августа прошлого года не выплачивало работникам полную зарплату, а с 15 ноября начало процесс ликвидации. Чтобы добиться выплаты задолженности, пришлось привлекать прокуратуру и подавать в суд. Однако некоторые сотрудники компании своих до сих пор денег не увидели.

Журналисты zerkalo.io поговорили с одним из них.

Часть долгов по зарплате строительная компания выплатила только после вмешательства Гепрокуратуры

Иван работал с 18 июня по 11 октября прошлого года плотником в строительном управлении № 20, которое входит в «Минскпромстрой». Эта компания занималась генподрядным строительством. В августе, говорит собеседник, работникам перестали платить зарплату в полном объеме — пречисляли «буквально по 50−100 руб раз в две недели», говорит он. Мужчину такой расклад не устраивал, и в октябре по соглашению сторон он уволился.

Всего на момент увольнения работнику должны были заплатить около 3,6 тысячи рублей. Но всю задолженность по зарплате после увольнения так и не погасили, как и компенсацию за неиспользованный отпуск.

— Я не вижу смысла работать за бесплатно. Когда увольнялся, надеялся, что будет окончательный расчет. Тем более, деньги нужны были срочно — у меня два кредита. Но в день увольнения 11 октября мне заплатили 800 рублей, перед новым годом — еще 2 тысячи, — рассказывает Иван.

Видя, что вопрос с выплатами не движется, Иван написал в комитет по труду, занятости и соцзащите Минского горисполкома и в прокуратуру. По первому обращению ответ пришел в декабре. В письме говорилось, что после проведения проверки орган выявил нарушение Трудового кодекса из-за невыплаченной зарплаты. «По результатам проверки законодательства о труде составлен акт, на основании которого выдано требование об устранении установленных в ходе проведения проверки нарушений. За допущенные нарушения требований законодательства о труде уполномоченное должностное лицо нанимателя привлечено к административной ответственности с применением санкции в виде штрафа», — говорится в ответе (копия документа есть в распоряжении редакции). Также в письме уточнили, так как организация в тот момент начала процесс ликвидации, то повлиять на нанимателя для выплаты задолженности они не могут.

Примерно в это же время Иван обратился в прокуратуру, где ему ответили, что тоже видят в действиях работодателя нарушения законодательства о труде и что прокуратура потребовала у директора организации «изучить источники выплаты заработной платы и принять меры по устранению суммы образовавшейся задолженности по выплате». Ивану порекомендовали обратиться в суд. В прокуратуре пояснили, что во время ликвидации юрлица в первую очередь оно должно закрыть долги перед гражданами, перед которыми несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. А во вторую очередь — перед работниками.

Предприятие задолжало зарплаты не только Ивану. По данным на 1 декабря, всего оно должно было выплатить работникам 1,6 млн рублей. После вмешательства Генпрокуратуры долг погасили перед 660 сотрудниками в общей сумме на 1,25 млн рублей. То есть компания осталась должна еще 350 тысяч рублей.

«Невыплата заработной платы вызвана нехваткой оборотных средств, в том числе обусловлена несвоевременным оформлением документов по выполненным работам, а также ненадлежащим ведением претензионно-исковой работы», — сообщала тогда Генпрокуратура.

Суд обязал нанимателя выплатит работнику долг, но проблемы с деньгами не решились

— Я получил ответы и подал в суд, первый был назначен на 20 января, по его решению был заменен ответчик. Изначально я хотел решать вопрос с Минскпромстроем, а надо было именно на СУ-20, так как они унитарное предприятие. 3 февраля прошел второй суд, где мне присудили выплаты, — рассказывает Иван.

Суд постановил (документ есть в редакции) взыскать с организации окончательный расчет при увольнении в размере 1356 рублей и компенсацию за задержку выплаты — 10 491 рубль. Всего 11 847 рублей.

Решение суда вступило в силу 19 февраля, но деньги от строительной организации Иван не получил до сих пор.

— Ничего мне не приходило. А по номеру бухгалтерии в СУ-20 говорят: «Предприятие на ликвидации, узнавайте у ликвидатора». Кроме названия ликвидатора «Фабрика бизнеса», никаких сведений в бухгалтерии о них не знают — ни номера телефона, не электронной почты.

Из судебных документов тоже видно, что ликвидацией занимается эта компания, но найти сайт компании по названию оказалось непросто. Если вписать Google ключевые слова и название компании, то никакого сайта не найдется. Однако, если вбить в поисковик юридический адрес «Фабрики бизнеса» (он как раз находится быстро), то вы попадете на сайт, который раньше был связан с коллекторским агентством «Лев и партнеры», а теперь — с «Фабрикой бизнеса». Связаться с кем-либо по указанным там номерам телефона не получилось, на наши вопросы в чате одного из мессенджеров, указанных на сайте, ответа тоже не последовало.

Практически без нормальной зарплаты Иван прожил с августа до середины января, пока не получил первую выплату на новом месте. Продержаться этот период, говорит, помогли родители. Но приходилось брать деньги в долг, а теперь их надо будет возвращать.

— У меня до сих пор проблемы с из-за этого, потому что влез в долги, чтобы платить за кредиты. Плюс я учусь на заочном, и там платить надо — не хочется бросать университет за 1,5 года до конца. Тем более я живу с девушкой, которая учится на очном, и все обязанности по содержанию нашей маленькой семьи на моих плечах. Из-за этого всего эмоции очень негативные. Долго была бессонница, — признается мужчина.

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