Кто такой белорусский доброволец «Янки», известный образом усатого гусара? 12.04.2022, 12:06

1,458

Ранен на протестах-2020, защищал аэропорт в Борисполе и освобождал села в Киевской области.

Этого белорусского добровольца с гусарскими усами вы точно видели — видео с ним не раз разлетались по соцсетям. Его позывной «Янки», настоящее имя Игорь. До войны он работал в личной охране и занимался джиу-джитсу.

«Наша Ніва» побеседовала с парнем.

«Был футболистом, а потом начал заниматься единоборствами»

Игорь из Минска, окончил колледж. В Украину он приехал в конце сентября 2020 года, после того как им, как участником белорусских протестов, заинтересовались силовики.

«С самых первых дней я был вместе со свободными белорусами. Я пострадал от светошумовой гранаты, мне повредило ногу. Сначала никому не было дела, потом начали искать людей. Так за мной и пришли — приехали с обыском к родителям, а я там вообще не живу, был прописан только. После этого я уехал», — рассказывает парень.

В Минске он был менеджером по продажам в магазине Apple. В Украине последний год работал в личной охране.

Игорь — спортсмен.

«Сначала был футболистом, но лет в 15 получил травму, которая была несовместима с этим спортом. Потом начал заниматься единоборствами, так как не смог дома просто сидеть, всем понемногу. Когда переехал в Киев, мой лучший друг познакомил меня с таким видом спорта, как джиу-джитсу, мне понравилось, начал тренироваться, выступать. Представлял клуб «Ракета Киевская», он же ATOS».

«Русские солдаты одеты, как бомжи, нормально выглядят только десантники»

Янки рассказывает, как принял решение идти воевать.

«Разговоры о войне были через полгода, как я переехал. С тех пор я начал задумываться, пойду на войну или нет. За год эта страна стала моим вторым домом, украинцы подставили мне в трудное время плечо. В мой второй дом пришел враг, и я считаю, что нужно помогать братьям.

Как только началась первая бомбежка в 5 утра, через полчаса я уже выходил с вещами из дома.

Меня взяли легко в добровольцы, потому что я попал к своим знакомым, меня все знали».

Игорь воюет вместе с украинцами.

В контрактники парень не пошел. Когда закончится война, говорит, сложит оружие в шкаф подальше.

«Я не военный человек, я никогда не служил, и мне в принципе не нравится война. Если кто-то думает, что я получаю от этого удовольствие, то нет. Я хочу жить обычной жизнью».

На роликах, которые есть в сети, Янки ведет себя по-гусарски. Это образ?

«Все эти видео получались спонтанно, — объясняет парень. — А насчет усов — я их давно отпускал. После брил, после снова отпускал».

С русскими на фронте белорус сталкивался. «Одеты, как бомжи», — емко характеризует он этих военных.

«Амуниция, одежда — словно их собирали год 100 назад. Мне кажется, все, что списано, на них одели и сказали: идите воевать.

Есть десантные войска — они одеты нормально, у них новые АК, пулеметы хорошие. Десантные войска ездят на БТРах последних», — делится наблюдениями Игорь.

«Я не собираюсь сдаваться в плен»

Янки защищал аэропорт в Борисполе, освобождал села в Киевской области.

«Не может быть ничего хорошего на фронте, я тебе так скажу. Самое трудное на службе — терять знакомых и друзей. Я человек 10 близких потерял».

— Ты не боишься, что попадешь в плен и тебя узнают?

— Я не собираюсь сдаваться в плен. У меня всегда с собой граната. И я лучше умру свободным.

Белорусов, воевавших против Украины, бойцу лично видеть не приходилось.

«Но по информации, которую давали мне, под Гостомелем была разбита группа «Альфа». Я не знаю, это правда или нет».

— Что бы ты сказал тем офицерам, которые служат в белорусской армии сейчас?

— Что мне им можно сказать? Лучше, ребята, сюда не приезжайте, чей бы это приказ ни был.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».