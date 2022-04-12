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Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа

  • 12.04.2022, 20:29
Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа

Изменения действуют с сегодняшнего дня.

Во Львовской области с сегодняшнего дня, 12 апреля, комендантский час продлится с 23:00 до 06:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий выдал соответствующий приказ.

Отныне комендантский час на территории Львовской области будет длиться с 23:00 до 06:00.

Как известно, в комендантское время запрещено находиться на улицах общины без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

"Просим всех с ответственностью отнестись к введенным мерам на период действия военного положения. Придерживайтесь правил комендантского часа", - говорится в сообщении.

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