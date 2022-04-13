Расследование CNN: как живут на Западе дети Пескова, Лаврова и Путина 16 13.04.2022, 12:39

11,956

В то же время их родители публично грозят «уничтожением западной цивилизации».

Западные журналисты рассказали о детях топ-чиновников России, которые живут в Евросоюзе и США.

Об этом говорится в расследовании CNN. Одной из первых семей, против которой Запад ввел санкции, является семья Дмитрия Пескова, заместителя главы администрации президента РФ и спикера Владимира Путина.

24-летняя дочь Пескова, Елизавета, рассказывает в соцсетях, что чувствует себя "лучше в европейской среде", назвал систему образования России "настоящим адом".

Как сообщается, в детстве Пескова посещал Ecole des Roches под Парижем, где годовое обучение составляет примерно четвертую часть зарплаты ее отца, а внешкольная деятельность включает курсы авиации.

Пескова продолжила свое парижское образование, стажируясь в Louis Vuitton и получив степень по маркетингу во французской бизнес-школе. Она даже проходила стажировку в Европарламенте.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, Пескова и ее мать приобрели в 2016 году квартиру площадью 180 квадратных метров за почти 2 миллиона долларов в одном из самых дорогих кварталов Парижа.

Пескова назвала санкции против себя "абсолютно несправедливыми и необоснованными" и сказала, что она расстроена, поскольку ограничения не позволяют ей путешествовать.

Ее сводный брат - Микола Чоулз, старший сын Пескова, который вырос в Англии, – путешествовал по миру на частных самолетах, обладал первоклассной недвижимостью в Москве и ездил по городу со своим парком роскошных автомобилей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который в 2017 году призвал к уничтожению "постзападного" мирового порядка, отправил дочь в престижные университеты Лондона и Нью-Йорка.

В соответствии с недавно введенными против нее санкциями, Полина Ковалева, которую правительство Великобритании называет "падчерицей Лаврова", хотя он официально не женат с ее матерью, владеет квартирой стоимостью 5,8 миллионов долларов в одном из самых дорогих районов Лондона.

Гораздо менее заметна дочь Лаврова, Екатерина Винокурова, которой сейчас 39 лет, училась в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где прожила 17 лет, прежде чем получить степень магистра Лондонской школы экономики. И Ковалева, и Винокурова недавно попали под санкции Великобритании.

Сам Путин не является исключением, отмечает издание. Одна из его предполагаемых партнеров, который якобы родила ему дочь, стала владелицей квартиры в Монако стоимостью 4,1 миллиона долларов через несколько недель после рождения ребенка, в связи с расследованием российского независимого СМИ "Проект", основанного на так называемых "документах Пандоры".

Как сообщается, его старшая дочь Мария вышла замуж за голландского бизнесмена. Говорят, что пара жила в квартире за 3,3 миллиона долларов в Нидерландах.

Вилла с 8 спальнями в Биарриц, Франция, связана с его младшей дочерью Екатериной – многомиллионный особняк был куплен ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым у давнего друга Путина " и миллиардера Геннадия Тимченко.

Обе женщины, которых СМИ называют "дочками Путина", попали под санкции Великобритании и США. Ходят слухи, что у Путина больше детей вне брака и все они якобы жили в западных странах. Кремль всегда опровергал эти сообщения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».