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Командующий Черноморским флотом РФ рапортовал, что лично проверил способность крейсера «Москва» отражать ракетные удары

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  • 15.04.2022, 11:44
  • 12,346
Командующий Черноморским флотом РФ рапортовал, что лично проверил способность крейсера «Москва» отражать ракетные удары

Адмирал Осипов, вероятно, был на борту флагмана в момент попадания в него украинского «Нептуна».

Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Осипов в феврале 2022 года рапортовал, что лично проверил способность крейсера "Москва" отражать ракетные удары.

Соответствующие материалы с заявлением были размещены в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В феврале адмирал Осипов рапортовал СМИ, что лично убедился в защите крейсера "Москва" от ракетных ударов.

По данным СМИ, вероятно, адмирал Осипов был на борту "Москвы" в момент удара.

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