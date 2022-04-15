Командующий Черноморским флотом РФ рапортовал, что лично проверил способность крейсера «Москва» отражать ракетные удары

Командующий Черноморским флотом РФ рапортовал, что лично проверил способность крейсера «Москва» отражать ракетные удары27
- 15.04.2022, 11:44
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Адмирал Осипов, вероятно, был на борту флагмана в момент попадания в него украинского «Нептуна».
Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Осипов в феврале 2022 года рапортовал, что лично проверил способность крейсера "Москва" отражать ракетные удары.
Соответствующие материалы с заявлением были размещены в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.
В феврале адмирал Осипов рапортовал СМИ, что лично убедился в защите крейсера "Москва" от ракетных ударов.
По данным СМИ, вероятно, адмирал Осипов был на борту "Москвы" в момент удара.