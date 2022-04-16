Загадка года: куда исчезла из Беларуси крупная поваренная соль 6 16.04.2022, 10:57

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На нее у белорусов был особый спрос.

Беларусь уже несколько месяцев живет без крупной пищевой соли. Ранее этот продукт импортировало украинское предприятие «Артемсоль», которое расположено в городе Соледар Донецкой области Украины, в самой гуще войны. Но когда стреляют пушки, не до соли, пишет belmarket.by.

Беларусь производит достаточное количество соли, которую активно поставляет на экспорт: за 2015-2019 годы экспорт пищевой соли из Беларуси увеличился на 35%. Почему же из торговли исчезла крупная поваренная соль, на которую у белорусов особый спрос: она используется для закаток.

Белорусская соль не хуже украинской

Сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов говорит, что торговля продает крупную поваренную соль белорусского производства, не хуже украинской. Правда, только на развес.

— Крупную пищевую соль поставляло предприятие «Артемсоль» с Украины. Белорусскую мелкую соль торговля держала у себя как эксклюзив, а народ на закатки брал крупную. Понятное дело, что с Украины уже несколько месяцев поставок нет.

Вопрос в другом: крупная пищевая соль в Беларуси есть, причем белорусского производства. Она производится, но почему-то не налажена ее фасовка: то ли ее объемы маленькие, то ли еще что. Мы сейчас торгуем на развес солью солигорского производства крупного помола, которая совсем не хуже украинской. Украинская соль, честно говоря, и грязноватая была – с чернинкой, а наша почище и оценивают ее высоко. Но почему-то белорусскую соль мелкого помола фасуют, а крупного нет. И это загадка.

— Что говорят поставщики украинской соли?

— Ничего не говорят. На Донбассе идут бои, никто не знает, останется завод или будет уничтожен.

— А кто еще производит крупную пищевую соль в Беларуси?

— «Беларуськалий» и «Мозырьсоль», как минимум два эти предприятия.

— Значит, Беларусь в состоянии обеспечить себя собственной крупной пищевой солью?

— Народ оценил соль – тема закрыта с точки зрения качества. Осталось дело за количеством и упаковкой. Люди, которые привыкли делать засолки, привыкли к крупной соли.

Загадка года

Кандидат экономических наук Петр Мигурский считает, что Беларусь, скорее всего, импортировала крупную соль.

— Загадка года – исчезновение пищевой соли, потому что на самом деле в продаже имеется соль – мелкая, йодированная. Но торговля говорит о том, что крупная соль поступит в продажу к закаточному сезону.

Крупную соль закупали в том числе по импорту. Донбасс мог бы поставлять нам эту соль, вполне возможно, сейчас там идет ее накопление. Вот и обратная сторона войны: мы даже не в состоянии обеспечить население Беларуси крупной солью. Но придет время засаливать огурцы, проблему решат – не государство, так частники.

Справка

Производство соли сконцентрировано в руках ОАО «Мозырьсоль» и ОАО «Беларуськалий». Они практически закрывают потребности внутреннего рынка: «Мозырьсоль» производит 70,5%, «Беларуськалий» – 23%, и только 6,5% приходится на импорт.

Вместе с тем правительство Беларуси с 1 января 2022 года ввело продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

Соль фигурирует в перечне санкционных товаров.

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