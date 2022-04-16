Медики назвали ягоду, которая очень полезна для сердца
- 16.04.2022, 13:11
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Ягода обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Речь идет о чернике. Положительное воздействие черники на здоровье достигается благодаря влиянию ингредиентов на так называемые ядерные рецепторы в наших клетках. Помимо прочего, ягоды обладают антиоксидантным, противовоспалительным, противораковым и нейропротекторным действием.
Китайская исследовательская группа изучила влияние биологически активных веществ черники на ядерные рецепторы клеток человека посредством систематической оценки доступных исследований. Соответствующие результаты были опубликованы в специализированном журнале «Фитомедицина», пишет lenta.ua.
Во многих недавних исследованиях черника была связана с чрезвычайно положительным воздействием на здоровье.
Исследования также обнаружили доказательства активности против рака и нейродегенеративных заболеваний и предположили, что биологически активные соединения черники «могут лечить болезни, опосредуя транскрипцию ядерных рецепторов», сообщает исследовательская группа.
Однако до сих пор показания о пользе черники для здоровья за счет влияния на транскрипцию ядерных рецепторов систематически не изучались. Текущая обзорная статья теперь содержит краткую оценку ранее опубликованных результатов исследования.
«Экспериментальные результаты и клинические данные, полученные in vivo и in vitro, показали, что черника оказывает благотворное влияние на здоровье. Употребление черники полезно для лечения рака, облегчения метаболического синдрома и защиты печени», — сообщают исследователи.
Кроме того, стало ясно, что компоненты черники «регулируют транскрипцию PPAR, ER, AR, GR, MR, LXR и FXR и опосредуют экспрессию Akt, CYP 1Al, p53 и Bcl-2».
Исследовательская группа приходит к выводу, что это влияние черники на транскрипцию ядерных рецепторов может быть использовано специально для лечения различных заболеваний.
В целом, исследование дает представление о процессах, посредством которых черника проявляет свое разнообразное положительное воздействие на здоровье , включая противовоспалительное, противораковое и нейропротекторное действие.