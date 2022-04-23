закрыть
23 апреля 2022, суббота, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили командный пункт РФ: два генерала погибло, еще один — в критическом состоянии

27
  • 23.04.2022, 17:21
  • 16,360
ВСУ уничтожили командный пункт РФ: два генерала погибло, еще один — в критическом состоянии

Мощный удар украинских бойцов в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном расстоянии от линии боевого столкновения в Херсонской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Операцию провели вчера, 22 апреля. Уничтожены топ-офицеры оккупантов.

Два генерала оккупантов ликвидированы, один - тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип