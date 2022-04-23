ВСУ уничтожили командный пункт РФ: два генерала погибло, еще один — в критическом состоянии 27 23.04.2022, 17:21

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Мощный удар украинских бойцов в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном расстоянии от линии боевого столкновения в Херсонской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Операцию провели вчера, 22 апреля. Уничтожены топ-офицеры оккупантов.

Два генерала оккупантов ликвидированы, один - тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован.

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