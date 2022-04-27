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Гомельскую область Беларуси затопило после недавних ливней

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  • 27.04.2022, 14:27
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Гомельскую область Беларуси затопило после недавних ливней

Фотофакт.

Несколько районов Гомельской области основательно затопило после сильных дождей в начале недели, рассказали в Гомельском областном управлении МЧС. Также сообщается о высоком уровне воды в Соже и Ипути.

Подтопленными оказались Гомель, Ветковский и Добрушский районы. Под воду ушли 18 дворов, 10 хозпостроек, подвал жилого дома, три участка дороги, территория организации. Согласно вчерашним исследованиям территорий, проведенным МЧС, глубина подтоплений в регионе составляет от 0,1 до 1 метра. При этом в ведомстве уверяют, что жизнедеятельность населения не нарушена.

Тем временем Белгидрометцентр выпустил гидрологическое оповещение, где говорится о значительном подъеме воды в реках. Так, на Соже возле Гомеля и его притоке реке Ипуть у Добруша уровни воды близки к опасным высоким отметкам.

Если верить прогнозу синоптиков, сегодня и завтра на Гомельщине не ожидается существенных осадков.

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