Сбил 40 самолетов РФ: в Британии рассказали о подвиге «Призрака Киева» 17 30.04.2022, 15:51

19,006

Впервые опубликованы фамилия и фото героя.

Украинский летчик майор Степан Тарабалка прославился, сбив за первые сутки войны шесть вражеских самолетов: Су-27, МиГ-29, два самолета Су-35 и два — Су-25.

Так пишет влиятельная британская The Times, украинский ас, которого прозвали Призрак Киева, на своем МиГ-29 довел число уничтоженных самолетов агрессора до 40.

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, 13 марта 2022 года во время воздушного боя с превосходящими силами российских захватчиков украинский герой "ушел в небо".

"Летчик-истребитель на МиГ-29 боролся с извергами, которых Кремль отправил бомбить мирные города. За защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке присвоено звание Герой Украины (посмертно)", - говорится в сообщении.

Что известно о биографии Призрака Киева

Степану Тарабалке было всего 29 лет. У Степана остались жена Елена и 8-летний сын Ярик.

Украинский защитник родился в простой семье в селе Королевка в Западной Украине. Его мать Наталия вспоминает, что сын с детства мечтал стать военным летчиком. Он любил наблюдать за МиГами, когда они пролетали над их домом, и буквально бредил небом. А еще мальчику нравилось следить за учениями десантников.

Степан добился своего. Тарабалка окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Стал летчиком, которого называют Призраком Киева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».