Как изменилось лицо Зеленского: фотограф снял президента Украины в 1-й и 40-й день войны 13 5.04.2022, 7:56

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Владимир Зеленский

фото: president.gov.ua

Просто сравните.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом город Буча, который находится недалеко от Киева. Неизвестный еще два месяца назад населенный пункт снискал печальную славу из-за убийств и пыток российскими военными гражданского населения.

Фотографии посещения Бучи появились на официальной странице президента Украины. Кадры показывают, как отразилась война на лице Зеленского.

Журналисты «Белсата» сравнили Зеленского на официальных фотографиях, которые были сделаны в 1-й и в 40-й день войны.

Вот таким официальная хроника запечатлела Зеленского в Киеве 23-го февраля 2022 года.

Так Зеленский выглядел во время посещения Бучи 4-го апреля 2022 года.

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