В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку, вырезали на груди Z 6.04.2022, 7:42

17,964

Родителей ребенка убили.

В Ирпене российские оккупанты убили родителей 9-летней девочки, а потом зверски изнасиловали ребенка. На груди малышки вырезали букву "Z".

О жуткой истории, которая произошла во время оккупации Киевской области, рассказала в Facebook Людмила Ткачук, передает glavred.info.

"Родителей застрелили рашисты. Скорее всего, их девятилетняя дочь это видела. Маленькую девочку изнасиловали одиннадцать, я не найду слово сказать кто. Наверное, в украинском языке нет такого слова.", - написала женщина.

"На этом они не остановились. Они вырезали на груди ангела букву Z и распороли ей живот", - добавила она.

Еще один пользователь соцсети Александр Литвинов рассказал, что в Польшу привезли 14 девочек из Бучи и Ирпеня. Самой старшей из них 14 лет. У всех девочек выбиты зубы. Все неоднократно изнасилованы.

"Их родителей расстреляли у них на глазах. А им сказали, что "оставляем вас в живых, чтобы помнили и боялись русских", - написал Литвинов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

В Харьковской области российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за своей немобильной матерью. Через неделю он заговорил "о любви" и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ, оккупант застрелил старую маму на глазах у дочери. Женщине удалось спастись, сейчас она проходит реабилитацию.

В поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе. Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу. Когда российские оккупанты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».