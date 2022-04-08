Стало известно, чем занимаются российские военные в белорусском Гомеле

Стало известно, чем занимаются российские военные в белорусском Гомеле18
- 8.04.2022, 13:59
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В городе замечено много солдат бурятской внешности.
Читатели «Флагштока» сообщают, что российские военные после отступления из Украины живут на съемных квартирах в центре Гомеля, в гостиницах «Визит» и на Бородина 6, в пансионате при РНПЦ. Некоторые уже около недели в Гомеле.
Замечено много военных бурятской внешности.
Военные покупают на рынках одежду в стиле милитари, берцы, носки. Об этом сообщило даже госТВ в сюжете из Наровли.
Читатель Флагштока напрямую спросил у военных, почему они не выезжают из Гомеля:
«Говорят, что до 10 пока на отдыхе, а после 10 апреля опять пойдут на службу! Уже это слышал от 4-х групп орков.
Кто из них не воевал, говорят на войну не хотят. А кто уже был в Украине, несут ахинею про освободителей».
Источник «Флагштока» в РНПЦ сообщил, что военных из пансионата должны вывезти до понедельника (11 апреля).
Читатели также заметили, что в городе появилось много авто с российскими номерами: «То ли перевозят награбленное, то ли родственники приезжают».