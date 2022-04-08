Стало известно, чем занимаются российские военные в белорусском Гомеле 18 8.04.2022, 13:59

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В городе замечено много солдат бурятской внешности.

Читатели «Флагштока» сообщают, что российские военные после отступления из Украины живут на съемных квартирах в центре Гомеля, в гостиницах «Визит» и на Бородина 6, в пансионате при РНПЦ. Некоторые уже около недели в Гомеле.

Замечено много военных бурятской внешности.

Военные покупают на рынках одежду в стиле милитари, берцы, носки. Об этом сообщило даже госТВ в сюжете из Наровли.

Читатель Флагштока напрямую спросил у военных, почему они не выезжают из Гомеля:

«Говорят, что до 10 пока на отдыхе, а после 10 апреля опять пойдут на службу! Уже это слышал от 4-х групп орков.

Кто из них не воевал, говорят на войну не хотят. А кто уже был в Украине, несут ахинею про освободителей».

Источник «Флагштока» в РНПЦ сообщил, что военных из пансионата должны вывезти до понедельника (11 апреля).

Читатели также заметили, что в городе появилось много авто с российскими номерами: «То ли перевозят награбленное, то ли родственники приезжают».

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