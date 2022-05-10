Эксперт: Один из сценариев для экономики Беларуси — «камнем на дно» 2 10.05.2022, 11:02

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Все логистические и транспортные проблемы могут идти по нарастающей.

Об этом заявил старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук в ходе экспертной дискуссии, организованной платформой «Банк идей», пишет сайт thinktanks.by.

По словам Дмитрия Крука, самые яркие тренды сегодня следующие: с точки зрения производства – транспортные, логистические барьеры и сбой производственных цепочек.

В более-менее репрезентативном плане это, по словам Дмитрия Крука, подтвердил опрос бизнеса, который был на днях презентован BEROC.

Экономист обратил внимание, что в экономической терминологии эти барьеры генерируют так называемый шок предложения.

- Это крайне важная штука. Большинство экономический кризисов, которые происходили в истории Беларуси и всего мира, это кризисы, связанные со спросом. С изменением поведения потребителей фирм как агентов инвестиционного спроса. А вот когда какие-то шоки затрагивают поведение фирм как производителей, последствия таких кризисов всегда более масштабны. Классический пример в учебниках экономики до недавнего времени – это нефтяной кризис 1970-х годов в развитых странах. Он повлек за собой длительный спад и восстановление после этого спада во всем мире было очень медленным. Кроме того, он повлек за собой длительную инфляцию. Недавно мир обогатился еще одним примером кризиса, в котором участвовало предложение – это период CJVID-19. К чему я веду? Главное, чем отличен сегодняшний момент – имеет место серьезное комбинированное воздействие не только на спрос, но и на предложение. И как мы говорим в сообществе экономистов второй месяц, этот кризис чреват очень глубоким падением. И именно эти механизмы – транспортные, логистические, устойчивость производственных цепочек, - они крайне важны с точки зрения последствий. Насколько глубоко они будут поражены, обуславливает глубину шока и предложения. А это, в свою очередь, влияет на последствия, - пояснил Дмитрий Крук.

По его словам, вторым ключевым тезисом является то, что пока ситуация лучше, нежели были изначальные ожидания. Дмитрий Крук обратил внимание на свой опыт общения с представителями бизнеса, которые сообщили о том, что им удалось адаптироваться, по крайней мере, на короткий период к вышеперечисленным вызовам.

- Процитирую по памяти одного из бизнесменов, который сказал, что у него восстановлены логистические и платежные цепочки и, кроме того, есть план B, C и D на случай, если будут новые ухудшения, - сказал экономист.

На его взгляд, шок предложения пока существует в замороженном состоянии. Идет период адаптации, попытки нащупать его возможную глубину, понять его возможную и, соответственно, решения, связанные с шоком предложения, пока откладываются.

- Именно поэтому я говорю, что экономика пока находится в таком «зависшем» состоянии. Дальнейшая колея, которая будет проложена или протоптана, она пока еще не ясна, - считает эксперт.

Он убежден, что есть разные варианты глубины и скорости падения, которые существенно отличаются количественно и качественно.

- На данный момент, самым плохим, самым угрожающим сценарием, который я условно называю «камнем на дно», является вариант, при котором все логистические и транспортные проблемы будут идти только по нарастающей, если удары будут продолжаться и противоядие не будет найдено, то потенциальное дно – это около 20% ВВП с сопровождаемым полномасштабным финансовым кризисом. Данный вариант – самый плохой, с каким мы можем столкнуться, - отметил Дмитрий Крук.

По его словам, у людей может складываться впечатление, происходящие экономические проблемы схожие с периодом 90-х. Но это не совсем так.

- Вариант, о котором я говорю, это возвращение, по уровню доходов и многим другим показателям, в 2007 год. Но, что важно, падение в эту бездну, оно пока приторможено и, абсолютно не факт, что мы в нее упадем. Я допускаю пока, что падение может быть ощутимо меньшим и растянутым во времени, - констатировал Дмитрий Крук.

Он также обратил внимание на проблему цен. На взгляд экономиста, вне зависимости от глубины падения, инфляция будет высокая, по крайней мере, ближайший год. Речь идет об инфляции, как минимум, в районе 20%. И возможность купировать транспортно-логистические проблемы уже сейчас переходит в цены.

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