Продажи новых легковых машин в Беларуси упали на треть 3 11.05.2022, 15:38

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Апрель стал для автодилеров худшим с точки зрения продаж за последние 10 лет.

Продажи новых легковых машин в Беларуси в январе — апреле сократились почти на треть к аналогичному периоду 2021 года, до 9980 штук.

При этом в апреле автодилеры продали всего 892 авто. Это в 4,6 раза меньше уровня апреля 2021 года и в 3,6 раза меньше, чем в марте 2022-го, сообщает OL со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию.

Пятерка лидеров продаж по итогам четырех месяцев выгладит так: Lada Vesta — 1628 штук, Кia — 829, Volkswagen Polo Liftback — 543, Renault Duster — 433, Geely Coolray — 414.

Лидирующие бренды в апрельских продажах — Lada, Volkswagen, Geely, Kia.

По оценке члена правления БАА Сергея Самойло, нынешний апрель стал для автодилеров худшим с точки зрения продаж за последние 10 лет.

Курс белорусского и российского рубля сыграл с рынком злую шутку: если в марте дилеры смогли повысить цены и заработать на разнице, то в апреле многие уже оказались в ситуации дорогих складов и невозможности „откатить“ цены назад при всем желании. При этом потребительский спрос на фоне неопределенности будущего резко сократился: мы наблюдаем, что даже серьезные скидки и выгодные предложения не работают, как раньше.

Самойло прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев рынок будет находиться в стадии анабиоза.

В ожидании развития событий находятся все игроки: производители, импортеры, дилеры и потребитель. Возможно, спрос несколько оживят фининструменты банков и лизинговых компаний, которые начинают потихоньку предлагать свои программы.

Май и июнь будут непростыми, считает эксперт. По оценкам, в 2022 году рынок в целом не превысит 18–20 тыс. новых автомобилей с учетом продаж I квартала.

Ранее сообщалось, что за январь — март продажи легковых авто в Беларуси сократились на 8,6% к аналогичному периоду 2021 года, до 9087 штук.

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