Расцветет ли в Беларуси серый рынок? 12.05.2022, 10:35

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Фото: DELFI

После легализации параллельного импорта стоимость техники для конечного потребителя может вырасти до 50%.

На российском рынке уже появились предложения по доставке товаров параллельного импорта, которые можно ввозить без согласия правообладателя, в том числе и в Беларусь. Будет это оригинальная или контрафактная продукция пока сказать сложно.

Список состоит из 23 страниц список и включает товары и материалы около 200 иностранных брендов, более 55 групп товаров. Значительную часть занимает электроника и оборудование: телефоны и телекоммуникационное оборудование (Apple, Sony, Motorola, Samsung, Nokia, Asus); телевизоры и мониторы (LG, Philips, BenQ); промышленные кондиционеры (Siemens, Hisense, Daikin); кофеварки, теплообменники (DeLonghi, Philips, Siemens); компьютеры и ноутбуки (Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Acer); процессоры (Intel, Microchip Technologies, 3M, Realtek, TSMC и т.д.); игровые консоли (Xbox, Playstation, Nintendo).

Автомобили и компоненты брендов Toyota, Volkswagen, Jaguar, Bentley, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW и других также разрешается ввозить без разрешения правообладателя, пишет ilex. В Россию можно будет поставлять автопокрышки, моющие средства, свечи, пластилин, клеи, спички, взрывчатые вещества, пластмассы и изделия из них. Разрешен параллельный импорт головных уборов, обуви, зонтов, солнцезащитных очков, изделий из камня, гипса и цемента, керамики, стекла и изделий из него, различных металлов, а также изделий из них, инструментов и ножей.

Перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться. Компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции.

После легализации параллельного импорта стоимость техники для конечного потребителя может вырасти до 50% по сравнению с довоенным временем, говорят аналитики.

Участники рынка делятся мнением, что ни в одной стране нельзя купить миллион смартфонов одной партией и отправить их в Россию без разрешения правообладателя. Скорее всего, закупки будут осуществляться мелкими партиями, но так невозможно построить системный бизнес.

В Беларуси, как стране Евразийского экономического союза, действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Этот принцип означает, что импортеру необходимо получить согласие правообладателя на ввоз на территорию союза брендированного товара и дальнейший свободный оборот этой продукции на всем пространстве ЕАЭС.

Фактически может сложиться ситуация, когда товар, содержащий товарный знак, в результате перепродажи за пределами ЕАЭС будет абсолютно правомерно ввезен на территорию Российской Федерации параллельным импортером. Затем такой товар проследует на территорию Республики Беларусь. Ввиду его ввоза на территорию ЕАЭС не правообладателем или с его согласия для Республики Беларусь исключительное право не будет считаться исчерпанным, соответственно, такой товар будет считаться контрафактом, несмотря на единую таможенную территорию.

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