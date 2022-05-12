Канцлер Австрии поставил Путину «газовый ультиматум» 7 12.05.2022, 22:29

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Карл Нехаммер

Он пригрозил отобрать у российского «Газпрома» подземные хранилища в Зальцбурге.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

"Если российский "Газпром" не заполнит наши самые большие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге - ред.), то мы у него их заберем для других поставщиков", - сказал Нехаммер.

Он добавил, что не сторонник национализации частной собственности. Однако, по его словам, власти Австрии на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо.

Газовое хранилище Haidach расположен в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения. Способно вмесить 2,4 млрд кубических метров. Принадлежит "Газпрому" и на данный момент пустует.

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