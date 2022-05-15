Минобороны Британии: Россия потеряла треть наземных боевых сил и не сможет наступать в течение 30 дней 15.05.2022, 9:58

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Армия врага истощена.

Российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. Несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, а уровень истощения сил сохраняется неизменно высоким.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, навязанная Россией военно-гражданская администрация в Херсоне объявила, что будет просить Россию включить Херсонскую область в состав Российской Федерации.

"Центральная часть первоначального плана вторжения России, скорее всего, заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов, чтобы поставить большинство регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть", - считают в ведомстве.

Тот факт, что России удалось только навязать пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине.

"Если Россия проведет референдум о присоединении в Херсоне, она почти наверняка сманипулирует результатами, чтобы показать явное большинство в пользу выхода из Украины. Граждане Херсонской области, вероятно, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией", - считают в Минобороны Британии.

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