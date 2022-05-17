Военный эксперт: Украина имеет моральное право нанести ответный удар по войскам РФ в Беларуси 14 17.05.2022, 14:23

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С точки зрения военной стратегии это было бы верное решение.

Военный эксперт Егор Лебедок в эфире «Еврорадио» заявил, что украинцы в ходе войны имели и имеют полное право нанести ответный удар по российским войскам на территории Беларуси, и объясняет, почему они этого не делают.

— С точки зрения военной стратегии это было бы верное решение. Но украинцы демонстрируют то, что ведут сугубо оборонительную войну за независимость своего государства, с соблюдением такой, скажем, культуры, дескать, вы на нас напали, мы не будем этого делать, просто уйдите, и никто вас не тронет.

Это демонстрация политической воли и направления действий вопреки всем обвинениям в агрессии в адрес Украины. Они не нападают даже в ответ!

И это идет вразрез со всеми заявлениями Путина и Лукашенко о якобы готовящихся нападениях.

Хотя, безусловно, моральное право нанесения ответного удара по российским войскам, которые били по Украине, у украинцев было и остается, — подчеркнул Лебедок.

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