«Продаем одну пару в день или вообще по нулям» 2 18.05.2022, 9:41

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Что сейчас происходит в популярных в 2000-е «Мирах моды» на Ждановичах.

Издание Realt продолжает рассказывать о том, как живут ТЦ и рынки, которые были популярны в 2000-е. В прошлый раз мы были в ТЦ «Зеркало» и «Паркинг», теперь поехали в Ждановичи. Посмотрели, как живут «Миры моды» и открытый рынок.

В субботу на рынке людей не очень много. Она на той неделе была рабочей, но дело не только в этом. «На Ждановичах покупателей нет уже давно», — говорит одна из продавцов. С этой мыслью соглашаются все, с кем общаемся.

На ярких листах бумаги молодые люди фотографируют обувь — «в инстаграм».

— Честно говоря, если бы не продажи из инсты, вряд ли бы мы здесь могли оставаться. Или работали бы в минус. Точку арендуем, но не раз уже думали о том, чтобы уйти в онлайн, но это не так просто юридически, — рассказывает продавец, он же предприниматель.

Возле первого «Мира моды» встречаем Антона. Он говорит, что приехал посмотреть, осталась ли на секонд-хенде его «любимая палатка с левайсами». Но парень соглашается рассказать и о «Мире моды».

— Я помню, как в начале 2000-х на Ждановичах построили первый и второй «Мир моды». Многие тогда говорили, что там продают те же шмотки, что и на рынке, только под крышей и дороже. Но это было не совсем так. На «Мире моды» можно было найти хорошую немецкую и польскую одежду, которую тогда продавали «по курсу». Например, штаны — 50 долларов по курсу, кофта — 30. Сейчас звучит дико, но тогда это было так.

Поэтому, вспоминает Антон, на «Мир моды» ходили все же те, кто побогаче. Что-то вроде среднего класса начала 2000-х, которые и на картонке штаны не хотели мерять, но и не хотели переплачивать на «Зеркале» и «Паркинге».

— Поэтому людей в первых «Мирах моды» было немерено. Видя этот небывалый спрос, быстро строились следующие «Миры моды» и людей и в них было всегда много. Но здесь причина не в качестве и не в клиентоориентированности, а в том, что в Минске тогда мало где можно было купить нормальную одежду в теплом месте. Но с появлением крупных ТРЦ и сетей масс-маркета вся эта популярность «Миров моды» испарилась.

Молодой человек предполагает, что сейчас в «Мире моды» тем более не густо покупателей.

— Глобально время этих торговых центров с ипэшниками прошло. Но, думаю, есть те, кто туда ходит по инерции — ходил 15 лет назад, ну, и сейчас ходит.

В принципе, так и оказывается. Продавцы в большинстве общаются друг с другом или сидят в телефонах. Привычного рыночного зазывания «заходите, примерьте платьице» стало гораздо меньше, но все-таки порой встречается.

— Это вы правы, — подтверждает предпринимательница, которая торгует одеждой. — Раньше у нас такой азарт был! И покупатели веселые какие были. А теперь муж говорит: все ходят угрюмые, на шутки ни кто не отвечает. Совсем другая атмосфера на рынке.

— Женщина! Да это вообще классная модель! Какая осень?! Это сейчас в самый раз? Нет, с таким настроением нельзя покупать, — слышен диалог из роллета с обувью. — Вы же на танкетке и хотели…

Людей в роллетах гораздо меньше, чем прогуливающихся между ними. Проходит семья с дочкой-подростком.

— На выпускной вам? Вот есть красивое какое! — продавец наглаживает синее платье вслед уходящей семье.

Нарядных платьев немало. И на выпускной, и на свадьбу. В одном из магазинов цены указаны в долларах — 180, 300, 350.

«Основные покупатели в «Мире моды» — это приезжие из Могилева и других городов»

— Могу вам сказать анонимно, но очень честно: на Ждановичах покупателей нет уже давно, — делится продавец сумок. — Мы арендуем помещение примерно с 2010 года. Были очень хорошие времена, потом хорошие времена, а конкретно последние годы катимся вниз, если уже не на дне. Если с продаж хватает на аренду, налог и зарплату — уже хорошо. Лично мы выживаем за счет второго магазина, который у нас находится в одном из ТЦ в Минске. Все надеемся, что скоро-скоро начнется торговля.

Как и в случае с «Зеркалом» и «Паркингом», предприниматели признаются, что выживают только из-за невысокой аренды.

— В плане аренды здесь хорошие условия, у многих есть понижающие коэффициенты. Из-за коронавируса, санкций и экономической ситуаций скидка 20%. У меня есть еще один понижающий коэффициент — «квадрат» в итоге выходит 13,6 у.е., — рассказывает Иван. — Ну и как обычно: чем больше помещение, тем дешевле «квадрат».

Другие продавцы называют цифры выше — в основном, от 17 до 26 условных единиц за «квадрат».

Иван говорит, что ситуация на рынке особенно ухудшилась в последние год-два.

—Сначала коронавирус, потом события в Украине. Усложнились процессы логистики. В прошлом месяце очередь на польской границе была 40−60 километров, а турецкий товар мы ждали по 30 дней.

По наблюдениям Ивана, основные покупатели в «Мирах моды» — приезжие.

— Это наработанные клиенты, которые приезжают из других городов и деревень. Свинку закололи — поехали за покупками для дочки или сына. А сейчас, хоть официальная статистика и говорит, что зарплаты у нас выросли, средний чек упал. Часть клиентов выехали из Беларуси, еще часть решила пустить деньги на более насущные вопросы. Сложно сопоставить точно, но думаю, что за последний год выручка упала в два раза. Восполнять линейку новыми моделями достаточно рискованно. Риск с логистикой, риск невостребованности… Везде риски.

У Ивана точки в нескольких «Мирах моды».

— Раньше мы считали основными точки в первом и третьем, но держали аренду еще на четвертом и в Галерее. Но в ближайшее время думаю сокращать два объекта из-за нецелесообразности. Ситуация в «Мирах моды» отличается и по аренде, и по проходимости. Лучше всего считается первый, потом третий, второй, пятый и четвертый. Последний находится немного в стороне и плюс там большой арендатор — книжный магазин. Из-за этого нарушена циркуляция, немного тупиковая. Туда обычно если кто приходит, то из интернета, тех, кто с улицы, — единицы.

Предприниматель: «Мы работали только на зарплату продавцам»

На улице, на открытом рынке, цены ниже. За 25 рублей можно купить джинсы, за такую же сумму спортивный костюм или рубашку. Но покупателей, жалуются продавцы, все равно нет.

— Все стало не очень хорошо с того момента, когда Лебяжий переселили на Ждановичи, этот переезд совпал с началом ковида, — рассказывает одна из предпринимательниц. — Продавцы с открытого рынка тогда уже жаловались, что все очень плохо, покупателей нет. Действительно, в сравнение с тем, как было у нас, здесь казалось пусто. У нас было три точки — две своих и одну снимали.

Женщина говорит, что сначала одежду возили из Польши, потом стали из Москвы.

—Люди хотят хорошее, но дешево, поэтому чаще стали возить из Москвы, — рассказывает она. — Продавцы у нас получали зарплату в зависимости от количества проданного. А потом дошло до того, что они на процентах вообще не вытягивали. Тогда мы стали платить им фиксированную сумму — 400 или 500 рублей в месяц. Если продавали на большую сумму, то дальше проценты, но это было редко. Получалось, что мы работали на зарплату продавцам — прибыли было все меньше и меньше. Ситуация приблизительно такая у всех. Стонали даже те, кто торговал детскими товарами и кроссовками — а это то, что продевалось лучше всего! Они могли продать одну пару в день или вообще по нулям.

— Сейчас очень много мест пустует. А если кто-то и появляется новый, то это чаще всего тоже человек с рынка, который нашел более выгодный для себя вариант. В чате у нас постоянно объявления «продам место/сдам место/продам остатки товара». Если раньше места сдавали и могли жить с этих денег, то теперь проблемно сдать их даже за ту сумму, чтобы погасить аренду (Многие снимают места для последующей сдачи — Realt). Мы обсуждаем с другими предпринимателями, так они говорят: а куда мы пойдем? Раньше в выходные можно было поработать! А сейчас в лучшем случае одни выходные в месяц, когда более ли менее пройдут люди, а так пусто. Люди не могут себе позволить. Раньше приходили мама с дочкой и за раз могли себе купить несколько вещей. А сейчас разговоры такие: «Ой, я сегодня лучше дочке куплю, денег нет».

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