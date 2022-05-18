Байден пообещал Финляндии и Швеции защиту от агрессии до вступления в НАТО 8 18.05.2022, 20:30

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Американский президент поддержал финскую и шведскую заявки на вступление в НАТО.

Соединенные Штаты пообещали сдержать потенциальную агрессию в адрес Финляндии и Швеции во время рассмотрения заявок обоих государств на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Американский президент Джо Байден поддержал финскую и шведскую заявки на вступление в НАТО. Он также предложил обоим государствам защиту США на случай агрессии до членства.

"Пока их заявки на вступление в НАТО рассматриваются, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией для сохранения бдительности любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", – заявил Байден.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами обеих стран – финским президентом Нииностио и шведской премьер-министркой Андерссон. Визит намечен на 19 мая.

"НАТО гарантирует безопасность миллиарда людей в Европе и Северной Америке, объединенных нашей общей приверженностью демократическим принципам и нашим взглядам на мир и процветание в Европе и по всей планете. Моя преданность НАТО и статье 5 (нападение на любое из государств-членов) альянса рассматривается как нападение на них всех - ред.) является железобетонным", - добавил президент США.

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